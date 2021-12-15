В Госдуме предложили увеличить скидки для многодетных на оплату ЖКУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в стране единую федеральную систему скидок для многодетных семей на оплату жилищно-коммунальных услуг. Письмо с соответствующим содержанием он направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время на федеральном уровне для многодетных установлена скидка в размере 30% на оплату счетов по ЖКХ. При этом власти субъектов страны вправе эту льготу увеличивать, из-за чего семьи с одинаковым количеством детей, но проживающие в разных регионах, оказываются в неравном положении.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей", – обратился Власов.

Он предложил установить прогрессивную шкалу скидок: 40% – для семей с тремя несовершеннолетними детьми, 50% – для семьей с четырьмя детьми, 60% – для семей с пятью и более детьми.

Ранее президент РФ утвердил закон, согласно которому доходы многодетных семей, которые продали свое жилье с целью купить новое для улучшения жилищных условий, освобождаются от НДФЛ. Воспользоваться льготой смогут родители и усыновители с двумя и более несовершеннолетними детьми либо детьми до 24 лет, обучающимися на очных отделениях.

