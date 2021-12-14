Заказ питания в молочных кухнях Москвы стал доступен онлайн

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Получить продукты в молочно-раздаточном пункте теперь можно по электронному направлению, подав соответствующую заявку онлайн. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Жителям не придется подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику для получения заключений: теперь заказы на питание можно оформить онлайн на портале mos.ru, а для получения продуктов достаточно показать электронное направление", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила, что беременные женщины и кормящие матери, оставляя заявку на питание онлайн, могут сами выбрать удобный пункт молочной кухни и график получения продуктов.

Бесплатное питание предоставляется беременным женщинам, кормящим матерям детей до полугода, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до семи лет, детям до 15 лет с хроническими заболеваниями и детям-инвалидам.

Ранее Ракова рассказала, что благодаря поддержке женщин с детьми со стороны столичных властей число многодетных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза. Она напомнила о различных пособиях и льготах, которые получают женщины как в период беременности, так и после рождения ребенка.

