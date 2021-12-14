Заказ питания в молочных кухнях Москвы стал доступен онлайн

Фото: depositphotos/arthurhidden
Получить продукты в молочно-раздаточном пункте теперь можно по электронному направлению, подав соответствующую заявку онлайн. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Жителям не придется подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику для получения заключений: теперь заказы на питание можно оформить онлайн на портале mos.ru, а для получения продуктов достаточно показать электронное направление", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также отметила, что беременные женщины и кормящие матери, оставляя заявку на питание онлайн, могут сами выбрать удобный пункт молочной кухни и график получения продуктов.
Бесплатное питание предоставляется беременным женщинам, кормящим матерям детей до полугода, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до семи лет, детям до 15 лет с хроническими заболеваниями и детям-инвалидам.
Ранее Ракова рассказала, что благодаря поддержке женщин с детьми со стороны столичных властей число многодетных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза. Она напомнила о различных пособиях и льготах, которые получают женщины как в период беременности, так и после рождения ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: