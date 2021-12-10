Москалькова объяснила, почему не выступает против абортов

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что не против абортов, так как бывают случаи, в которых женщина не может воспитывать детей, сообщает РИА Новости.

"Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение", – пояснила она во время визита в Государственный юридический университет имени О. Е Кутафина.

Москалькова добавила, что после определенного срока беременности аборт делать категорически нельзя. Она также отметила, что очень тяжело видеть детей, оставленных родителями в детских домах.

Ранее сообщалось, что кабмин рассчитывает на снижение числа женщин, сделавших аборт. Как указано в плане мероприятий по реализации концепции демографической политики, от операции после соответствующей консультации должны отказываться 50% беременных.

