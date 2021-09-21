Кабмин рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин

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В России доля женщин, прошедших консультирование до аборта, должна увеличиться до 80% к 2025 году. При этом доля тех, кто решит отказаться от аборта после консультации, должна достичь 50%, говорится в плане мероприятий по реализации концепции демографической политики. Документ опубликован на сайте кабмина.

Региональные власти, Минздрав, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования назначены ответственными за повышение доступности услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Концепцию демографической политики на период до 2025 года ранее утвердил Владимир Путин. Она включает в себя план мероприятий по достижению целевых показателей национального проекта "Демография".

В мае патриарх Кирилл призвал женщин отказываться от абортов и передавать детей церкви. По его словам, священнослужители смогут воспитать и вырастить ребенка, при этом его общение с матерью ограничено не будет.

До этого в Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках. Кроме того, там считают необходимым запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей и внести изменения в лист информационного согласия, который подписывает женщина перед абортом.

