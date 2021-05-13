Патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборт и отдать ребенка церкви

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин отказаться от аборта и отдать ребенка церкви. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя", – сказал он.

При этом Патриарх отметил, что церковь не станет препятствовать матерям в случае, если они захотят увидеться с детьми.

"Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и перед Богом, и в отношении ко всему нашему отечеству", – подчеркнул он.

Ранее в Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках. Кроме того, там считают необходимым запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей и внести изменения в лист информационного согласия, который подписывает женщина перед абортом.