В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках. Об этом она заявила в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ".
"Предлагается ввести запрет на производство абортов в частных медицинских организациях и проводить их только в государственных медицинских организациях", – рассказала Юмашева, подчеркнув, что это позволит улучшить статистику по абортам и сократить число криминальных прерываний беременностей.
Политик также считает необходимым запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей и внести изменения в лист информационного согласия, который подписывает женщина перед абортом. Сейчас он озаглавлен как "Лист доабортного консультирования".
"Мы предлагаем его переименовать в "Лист сохранения беременности", – пояснила депутат.
В ноябре прошлого года общественники предложили убрать аборты из системы ОМС. По словам председателя совета "Мужского пути" Андрея Брезгина, проведение абортов за счет ОМС делает эту процедуру доступной, это оказывает негативное влияние на демографическую обстановку в стране, ведет к вымиранию народа.
В министерстве здравоохранения данную идею не поддержали. В Минздраве уточнили, что также не одобряется идея создания специализированных учреждений вне системы ОМС для прерывания беременности.
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