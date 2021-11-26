Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза благодаря социальной поддержке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поддержка женщин с детьми является одной из приоритетных задач социальной сферы Москвы, благодаря чему количество многодетных семей в столице за последние десять лет увеличилось в 2,5 раза. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей – за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживает почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, город постоянно расширяет меры поддержки для женщин с детьми: им предоставляются различные льготы, денежные пособия, оказывается психологическая помощь и содействие в трудоустройстве. В следующем году на эти цели планируется выделить на 15,9% больше средств, чем в текущем, а денежные пособия увеличить на 4,8%.

Уточняется, что уже в период беременности женщины могут оформить несколько пособий, в частности по беременности и родам, а также социальную карту, которая позволяет получать скидки на покупку лекарств, продуктов и товаров для детей. Помимо этого, для будущих мам в городе действуют 18 объединений "женская консультация – родильный дом – городская клиническая больница", в которых женщины могут получить все необходимые медицинские услуги.

Также в Москве у женщин есть возможность пройти дородовую диагностику, чтобы снизить риски рождения детей с хромосомными аномалиями. Первый этап исследований по внедрению подобного тестирования провели с марта 2020 года по март текущего года. Между тем в 2018 году на базе ГКБ № 24 начал работать городской перинатальный консилиум, который оказывает консультации женщинам, у которых обнаружены патологии развития плода.

При выписке из роддома мамы получают подарочную коробку "Наше сокровище", в которой содержатся 44 предмета, необходимых для ухода за новорожденным. Вместо нее они также могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, за каждого ребенка предусмотрены единовременные выплаты: около 90 тысяч за первого, более 130 тысяч – за второго и порядка 187 тысяч – за последующих.

Поддержка женщин предусмотрена и после рождения ребенка. Так, получить помощь в семейных вопросах можно в организации "Мой семейный центр". А для мам, желающих работать, при центре "Моя работа" учреждена программа "Мама работает", которая позволяет совмещать заботу о ребенке с трудовой деятельностью. В рамках нее также проводятся различные мастер-классы и тренинги, оказывается помощь в составлении резюме и плана развития карьеры.

Ранее представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что в столице в рамках проекта "Мама онлайн" стартовал онлайн-курс, посвященный созданию и развитию бизнеса в креативном секторе. Она уточнила, что по его итогам слушательницы узнают все аспекты работы в креативном секторе, в частности как зарегистрироваться в качестве самозанятой, как принимать оплату и развивать свой бренд, а также рассмотрят различные истории успеха.

