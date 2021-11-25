Святенко: новый онлайн-курс в Москве поможет открыть женщинам бизнес в креативном секторе

15:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в рамках проекта "Мама онлайн" стартовал онлайн-курс, посвященный созданию и развитию бизнеса в креативном секторе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.
"Основная аудитория – это женщины, которые хотят развивать свое хобби, выводя его на новый уровень, применять свои знания в креативных индустриях и реализоваться в предпринимательстве. Множество мам уже построили такой бизнес и развили его... <...> Многие мамы видят в этом большой потенциал, очень важно помочь им сделать первый шаг – дать теоретическую базу", – объяснила сенатор.
Она отметила, что курс состоит из пяти вебинаров, он продлится до 29 ноября, а по его итогам слушательницы узнают все аспекты работы в креативном секторе, в частности как зарегистрироваться в качестве самозанятой, как принимать оплату и развивать свой бренд, а также рассмотрят различные истории успеха.
"Интересно, что многих привлекает креативная индустрия, и, например, на вебинарах, мамам расскажут про кейс художницы-иллюстратора, которая смогла построить стабильный доход на рисовании", – сказала Святенко.
Она также обратила внимание на эффективность поддержки, которую оказывают столичные власти начинающим предпринимателям, о чем свидетельствует рост числа самозанятых: с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались порядка 313 тысяч горожан, а всего в Москве данным налоговым режимом пользуются 793 тысячи человек – четверть от всех самозанятых России.
Ранее Святенко заявила, что реализация потенциала женщины способствует развитию государства в самых разных областях. По ее мнению, развивающаяся мама – это пример для подрастающего поколения, что закладывает основы сильного государства.
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