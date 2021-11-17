Поступления по упрощенной системе налогообложения выросли в столице на 41,6% в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве растут поступления в бюджет города от представителей малого и среднего бизнеса, работающих в специальных налоговых режимах, сообщает портал мэра и правительства столицы.
С начала года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили в бюджет 147,9 миллиарда рублей. Это на 41,6% больше, чем за тот же период годом ранее.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал такую систему одним из самых популярных налоговых режимов, используемых малым и средним бизнесом.
"В прошлом году динамика поступлений налога снизилась в связи с ограничениями в разгар пандемии, в результате которых компании ряда отраслей были вынуждены временно приостановить деятельность. Помимо этого, малое и среднее предпринимательство в наиболее пострадавших отраслях в прошлом году получило отсрочку по уплате налога за первый квартал 2020 года с возможностью его уплаты в 2021 году и было освобождено от уплаты налога за второй квартал", – пояснил он.
В 2020 году в Москве разработали и реализовали комплекс мер антикризисной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Действие некоторых из них продлили, а также приняли новые. Среди них – компенсация затрат на приобретение средств индивидуальной защиты.
За счет этого динамика поступлений налога от УСН за 10 месяцев 2021 года оказалась на 38,2% выше показателей января – октября 2019 года. По словам Ефимова, это говорит о восстановлении работы большинства отраслей малого бизнеса Москвы.
Помимо этого, растут поступления в бюджет от компаний, выбравших патентную систему налогообложения (ПСН), особенно востребованную среди индивидуальных предпринимателей.
Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что с января поступления от ПСН достигли 3,8 миллиарда рублей. Это на 11,1% превышает показатели аналогичного периода 2020 года и практически достигает уровня 2019 года.
Ранее сообщалось, что свыше 26 тысяч раз столичные предприниматели воспользовались сервисами проекта "Малый бизнес Москвы" в период с января по июнь текущего года. Самыми популярными оказались сервисы "Интерактивный помощник" и "Проверка контрагентов".
Первый позволяет узнать о городских мерах поддержки, предоставляемых предпринимателям и самозанятым, второй – определить благонадежность потенциального бизнес-партнера. Также посетители портала часто обращаются к "Законодательному бизнес-дайджесту", в котором собирается информация о различных правовых нововведениях в сфере регулирования бизнеса.
Власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса
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