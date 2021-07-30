Сергунина рассказала об онлайн-сервисах для столичного малого бизнеса

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Свыше 26 тысяч раз столичные предприниматели воспользовались сервисами проекта "Малый бизнес Москвы" в период с января по июнь текущего года. На сегодняшний день на портале mbm.mos.ru им доступно более 20 различных онлайн-услуг, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Так, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
Уточняется, что самыми популярными оказались сервисы "Интерактивный помощник" и "Проверка контрагентов". Первый позволяет узнать о городских мерах поддержки, предоставляемых предпринимателям и самозанятым, второй – определить благонадежность потенциального бизнес-партнера. Также посетители портала часто обращаются к "Законодательному бизнес-дайджесту", в котором собирается информация о различных правовых нововведениях в сфере регулирования бизнеса.
Между тем глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в рамках "Малого бизнеса Москвы" разрабатываются информационные онлайн-проекты призванные помочь горожанам организовать свое дело, в их числе – "Гайд по открытию – франшиза".
Также весной этого года заработала экосистема "Все о самозанятости от А до Я", куда, помимо правовой информации и обучающих программ, встроены сервисы по продвижению услуг и поиску заказов.
Ранее Наталья Сергунина рассказала, что с начала года "Малый бизнес Москвы" провел около 700 бесплатных деловых мероприятий и образовательных программ, в которых приняли участие больше 27 тысяч предпринимателей.
Она объяснила, что формат обучения включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Уже прошли циклы по темам "Самозанятые", "Сайт компании и его продвижение", "Финансы, бухгалтерия и налоги", "Эффективные коммуникации".
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