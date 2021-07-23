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Экономика

10:23

Наталья Сергунина рассказала о бесплатных образовательных программах для предпринимателей

город экономика

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Свыше 27 тысяч предпринимателей с начала текущего года приняли участие почти в 700 бесплатных деловых мероприятиях и программах проекта "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, уже прошли многоуровневые циклы по темам "Самозанятые", "Сайт компании и его продвижение", "Маркетинг", "Финансы, бухгалтерия и налоги", "Эффективные коммуникации".

Сергунина подчеркнула, что за первые шесть месяцев этого года число слушателей программы "Стартап-школы МБМ" составило более 1,1 тысячи человек. По ее словам, это свыше 70% от числа участников за прошлый год.

Ранее Сергунина рассказала, что в Москве запускают программу, которая должна упростить процедуру получения предпринимателями столичных субсидий и грантов. По ее словам, желающие могут подать заявку через личный кабинет банка с 22 июля по 20 августа.

Для того чтобы принять участие в программе, у банков должен быть кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточная служба поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юрлиц в столице, техническая возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами московского правительства.

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