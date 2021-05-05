Около 25 тысяч раз бизнесмены обращались в ГБУ "Малый бизнес Москвы" в январе – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В первом квартале текущего года в ГБУ "Малый бизнес Москвы" поступило около 25 тысяч обращений от столичных предпринимателей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, начинающих и действующих бизнесменов интересуют различные виды поддержки от города на всех этапах развития.
"В первом квартале 2021 года 33,59 процента обращений в МБМ было посвящено нефинансовым мерам", – приводятся в материале слова Фурсина.
Второе место по популярности занимают консультации по вопросам регистрации бизнеса. На третьем месте оказались вопросы о финансовой поддержке бизнеса.
В материале говорится, что предпринимателей знакомили с программами льготного кредитования, подбирали подходящие виды субсидий и многое другое.
Также специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" рассказывали о тонкостях налогового законодательства, а также помогали выбирать оптимальный налоговый режим, составлять декларацию по упрощенной системе налогообложения и решать многие другие вопросы.
Для того чтобы проконсультироваться онлайн, необходимо оставить запрос в разделе "Услуги онлайн" на сайте учреждения. Личную консультацию можно получить в центрах услуг для бизнеса, а также во флагманских офисах "Мои документы". Также обратиться можно по телефону +7 (495) 225-14-14.
Предприниматели чаще всего интересуются доступными мерами поддержки от города. Также бизнесмены консультируются по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения и запуска стартапа. Получить консультацию можно в любом центре услуг для бизнеса.
Осваивать основные принципы ведения бизнеса можно в рамках проектов "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-академия МБМ", а также на вебинарах, курсах, конференциях, форумах. В частности, только за прошлый год было проведено более 1,3 тысячи соответствующих мероприятий.
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