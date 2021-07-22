Сергунина рассказала о новой программе взаимодействия столичных предпринимателей и банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запускают программу, которая должна упростить процедуру получения предпринимателями столичных субсидий и грантов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, желающие могут подать заявку через личный кабинет банка с 22 июля по 20 августа.

"Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Для того принять участие в программе, у банков должен быть кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточная служба поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юрлиц в столице, техническая возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами московского правительства.

Отмечается, что через личный кабинет на сайте банка предприниматели смогут подать заявки на приобретение и лизинг оборудования, компенсацию части расходов. Кроме того, они смогут организовывать через банки участие в выставках и продвижение своих товаров и услуг в интернете.

Ранее сообщалось, что в Москве предприниматели вновь могут подавать заявки на предоставление субсидий. Документы принимают с 12 июля по 6 августа. Компенсация предоставляется за участие в выставках, за продвижение товаров и услуг в интернете, за комиссии при использовании сервисов по доставке еды, за работу с маркетплейсами.

Кроме того, выплаты предназначены для предпринимателей, работающих по франшизе, за проценты по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, за оплату коммунальных услуг.