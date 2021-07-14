Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сегодня москвичи могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник рассказал, что первая электронная услуга – оформление разрешения на работу такси – стала доступна ровно десять лет назад. Немного позднее появилась электронная запись в первый класс и получение единой платежки для оплаты коммунальных услуг.

Собянин назвал москвичей одними из самых продвинутых в мире пользователей цифровых сервисов, так как более 90% используют интернет, а 72% из них обращаются к различным онлайн-сервисам.

Почему горожане выбирают mos.ru



Масштабная цифровая экосистема столицы позволяет решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не теряя время на сбор справок и поездки в различные учреждения. При этом 50% доступных услуг имеют социальную направленность. Так, жители города могут удаленно прикрепиться к поликлинике и записаться к врачу, записать детей в детский сад и школу, оформить выплаты в связи с рождением ребенка, посмотреть электронный дневник и электронную медкарту.

На mos.ru горожане могут заплатить за ЖКУ, передать показания счетчиков, проверить и оплатить автомобильные штрафы, подать заявление на назначение соцвыплат, получение льгот, субсидий и многое другое.

Из всех предоставляемых онлайн услуг и сервисов свыше 200 доступно бизнесу.

Самые популярные услуги и сервисы



Самые востребованные услуги оформлены в личном кабинете mos.ru с помощью виджетов. Их расположение можно редактировать, а также выбирать актуальные и убирать ненужные. Блок "Избранные услуги" создан для включения туда самых нужных сервисов.

Наиболее востребованными за 10 лет стали "Электронный дневник" (более 836 миллионов обращений), сервисы приема показаний приборов учета воды и тепла (более 241 миллиона обращений), проверки автомобильных штрафов (более 165 миллионов обращений), получения информации о посещении и питании в школах и детских садах (более 127 миллионов обращений), получение единого платежного документа (более 92 миллионов обращений).

Москвичи также нередко используют сервисы mos.ru, чтобы записаться в кружки или на занятия спортом, оформить разовый пропуск для грузового транспорта и записать ребенка в детский сад.

Как развивается экосистема онлайн-услуг



С каждым годом электронные сервисы становятся все более востребованными. В 2011 году горожане использовали их 57 тысяч раз, а в 2020 году количество обращений превысило 406 миллионов. За 10 лет москвичи обратились к ним в общей сложности более двух миллиардов раз.

Портал mos.ru предоставляет большие возможности и для бизнеса. Предпринимателям доступен отдельный каталог, в котором представлено более 200 услуг и сервисов. Например, Москва первой в России реализовала в электронном виде полный цикл оказания услуг в сфере строительства. Сейчас в этом направлении идет работа комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В планах начать оказывать большую часть социально значимых госуслуг онлайн. Также со временем регулярно получаемые человеком услуги должны предоставляться без заявлений и напоминаний с опорой на ранее предоставленные в личном кабинете данные.

Важнейшая задача – объединить уже существующие и новые услуги и сервисы в суперсервисы. Пример успешной реализации суперсервиса уже имеется. Речь идет о поддержке переезжающих по программе реновации. Пользователям присылают персонализированные уведомления об этапах расселения, а также они могут бесплатно вызвать грузчиков при переезде.

Ранее москвичам рассказали, как онлайн-сервисы упрощают переезд по программе реновации. В материале отмечалось, что количество связанных с реновацией онлайн-услуг будет постоянно расти.

