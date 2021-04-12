Шесть новых суперсервисов появятся на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабмин намерен запустить шесть новых суперсервисов в текущем году на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, правительство представит такие сервисы, как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн" и "Рождение ребенка". Кроме того, горожане смогут воспользоваться такими услугами, как "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".

"В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов", – уточнил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что правительство продлило до конца 2021 года особый порядок предоставления госуслуг, наиболее востребованные из них можно будет получить в дистанционном режиме.

