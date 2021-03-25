На сайте центров госуслуг появился виртуальный помощник

09:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На сайте госуслуг начал работать чат-бот, который ответит на самые популярные вопросы горожан за считаные секунды, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы стремимся сделать процесс получения необходимых госуслуг для граждан максимально легким и комфортным. Количество услуг в центрах постоянно расширяется, формат их предоставления совершенствуется, появляются дополнительные сервисы", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.
Виртуальный помощник поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или записаться на прием к специалисту. Таким образом, москвичам не придется искать информацию вручную – достаточно просто задать вопрос на сайте md.mos.ru.
В базе знаний консультанта хранится порядка восьми тысяч информационных материалов и статей. Эти данные будут использовать при ответе пользователю.
Если чат-бот получит сложный вопрос, на помощь придет оператор службы поддержки. Специалист удаленно подберет необходимые сведения и направит заявителю, а бот сохранит новую информацию для последующих ответов.
Ракова подчеркнула, что в процессе работы виртуальный помощник постоянно обучается на диалогах с заявителями, а его ответы становятся более точными.
Чтобы задать вопрос чат-боту, пользователю сайта госуслуг надо кликнуть мышкой на синий значок в правом нижнем углу экрана. Там появится строка ввода, куда пользователь напишет свой запрос.
Чат-бот разработал департамент информационных технологий. С февраля 2020 года виртуальный помощник консультирует пользователей портала мэра и правительства Москвы.
Ранее москвичам стали доступны дистанционные видеоконсультации со специалистами центров "Мои документы" по различным услугам социальной направленности. Сервис пока запущен в экспериментальном режиме, поэтому его расширение на вопросы, не связанные с социальной сферой, будет зависеть от того, какую популярность он найдет у граждан.
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