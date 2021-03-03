Сенатор Святенко: информационные услуги МФЦ теперь доступны в режиме видеоконференции

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Москвичам стали доступны дистанционные видеоконсультации со специалистами центров "Мои документы" по различным услугам социальной направленности, рассказала сенатор от Московской городской думы Инна Святенко. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Многофункциональным центрам "Мои документы" в этом году исполняется семь лет, и за это время они стали настоящей "точкой притяжения" для жителей столицы. Новые возможности МФЦ, которые появляются каждый год, обычно связаны с модернизацией городских структур управления на основе современных цифровых платформ. Развитие систем видеоконференций, которому способствовала пандемия коронавируса, также нашло свое отражение в сервисах "Моих документов": теперь можно сберечь время и не посещать офис МФЦ лично, если нужно только прояснить тот или иной вопрос", - заявила Святенко.

Она отметила, что сегодня в дистанционном формате можно получить значительную часть федеральных и городских госуслуг с помощью различных интернет-порталов и сервисов. Однако во многих случаях гражданам требуется консультация специалиста для разрешения того или иного вопроса.

"Именно тут и приходит на помощь новый сервис "Моих документов" – это удаленная, но при этом личная, посвященная индивидуальной проблеме консультация. Для ее получения достаточно выбрать "Запись на прием в центрах госуслуг..." и услугу "Видеоконсультация в центрах госуслуг...". Система дает возможность выбрать удобное время для сеанса видеосвязи (с 9 до 20 часов), на e-mail пользователя направляется ссылка на сеанс (продожительность до 20 минут)", – пояснила парламентарий.

По словам Святенко, сервис видеоконсультаций пока запущен в экспериментальном режиме, поэтому его расширение на вопросы, не связанные с социальной сферой, будет зависеть от того, какую популярность он найдет у граждан.

"Возможность полноценной удаленной работы с людьми, дистанционного приема граждан позволила нам даже во время пандемии продолжать работу – в том числе такую, как депутатский прием граждан. Дистанционные форматы работы не заменят и не должны заменить очный прием, но они будут востребованы. Спектр консультативных услуг, доступных онлайн, будет только расширяться", – уверена сенатор.

Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы.