Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр "Мои документы" района Крюково в Зеленограде открылся в новом месте. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Государственные услуги местные жители теперь смогут получать на втором этаже торгового центра "Зеленоградский". Для них организовано 50 окон приема, площадь центра выросла до 1 336 квадратных метров.

В четырех окнах осуществляют прием сотрудники отдела по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ. Для маломобильных граждан в центре есть лифт, удобная навигация с тактильными индикаторами и шрифтом Брайля, а также кнопка вызова помощи.

Кроме того, в рамках проекта "Здоровая Москва" в новом офисе появился диагностический комплекс. Там жители смогут сделать бесплатный экспресс-анализ ключевых показателей организма.

Ранее стало известно, что в центрах "Мои документы" появилась новая услуга для людей с инвалидностью, временно пребывающих или фактически проживающих в столице. Теперь они могут подать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.