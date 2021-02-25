Новая услуга для граждан с инвалидностью появилась в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центрах "Мои документы" появилась новая услуга для людей с инвалидностью, временно пребывающих или фактически проживающих в столице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь они могут подать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Также в "Моих документах" можно подать заявление в Фонд социального страхования (ФСС) для получения компенсации. Услуга предоставляется при наличии подтверждающих документов.

Благодаря новой услуге можно компенсировать следующие расходы: оплату по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу); содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; ремонт технических средств или изделий; оплату проезда к месту нахождения организации, в которой получены изделия.

Как уточняется, оформить новую услугу можно как в центре "Мои документы", так и в отделении ФСС, личном кабинете на сайте gosuslugi.ru или через "Почту России".

Для оформления компенсации понадобится номер банковского счета или карты национальной платежной системы "Мир". Кроме того, расходы нужно будет документально подтвердить.

Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы.

