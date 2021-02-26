Кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня государственных услуг, которые можно получить без привязки к прописке. Об этом сообщается на сайте правительства России.
"Перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, расширен еще на шесть позиций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства", – говорится в сообщении.
Там пояснили, что за услугами данного перечня можно обратиться в любой МФЦ или ближайшее подразделение профильного госоргана вне зависимости от того, где гражданин или юрлицо зарегистрировано.
Теперь граждане смогут по месту жительства получить справку об инвалидности, выписку из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.
Юридические лица же смогут запрашивать аттестацию по вопросам промышленной безопасности у территориальных управлений Ростехнадзора и обращаться за разрешениями на международную перевозку опасных грузов в подразделения Ространснадзора.
Таким образом, общее число госуслуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу, достигло 80.
"Расширение перечня сделает взаимодействие граждан с органами власти еще более комфортным, позволит сэкономить время при получении госуслуг и снизит издержки бизнеса", – отметили в кабмине.
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