Кабмин продлил особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство продлило до конца 2021 года особый порядок предоставления госуслуг, наиболее востребованные из них можно будет получить в дистанционном режиме, заявил Михаил Мишустин.

"Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, аналогичный тому, который действовал в прошлом году. Наиболее востребованные услуги можно будет получать дистанционно, речь идет прежде всего о назначении пенсий и пособий, различных выплат и компенсаций", – сказал премьер-министр, сообщает ТАСС.

Ранее Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Это значит, что безработных можно регистрировать в дистанционном формате с помощью портала "Работа в России". Кроме того, пособия по безработице можно оформлять через личный кабинет на портале госуслуг.