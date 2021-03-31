Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Это значит, что безработных можно регистрировать в дистанционном формате с помощью портала "Работа в России". Кроме того, пособия по безработице можно оформлять через личный кабинет на портале госуслуг.

Гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем.

В правительстве уточнили, что решения о продлении упрощенного порядка регистрации будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

Ранее правительство РФ оставило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год без изменений. Максимальное пособие составляет 12 130 рублей, минимальное – 1 500 рублей. Первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. За вторые три месяца полагается 60% заработка, но не более 5 000 рублей.