Вице-мэр Ракова сообщила о снижении уровня безработицы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уровень занятости населения Москвы начинает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. С октября уровень безработицы в городе упал почти в два раза, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"До пандемии уровень регистрируемой безработицы в столице был близок к нулю – составлял 0,43 процента. Эпидемия коронавируса, увы, конечно же, внесла свои серьезные коррективы. В первую очередь это случилось потому, что в экономике нашего мегаполиса основную роль играет сервисный сектор. Очевидно, что в период самоизоляции по сервисной индустрии столицы, которая составляет значительную долю в городской экономике, был нанесен довольно тяжелый удар. Уровень безработицы из-за ковида вырос во многих регионах. Москва, к сожалению, не стала исключением. Однако ситуация постепенно выравнивается. Если еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04 процента, то сейчас – уже 1,7 процента", – заявила Ракова, назвав хорошими такие темпы снижения безработицы.

Она пояснила, что число безработных в Москве стало снижаться начиная с середины осени, а количество вакансий в настоящее время в два раза выше, чем до начала пандемии и превышает 260 тысяч. Это повышает шансы найти подходящую работу, сообщает "Вечерняя Москва".

"Конечно же, рынок труда продолжает испытывать негативные последствия из-за ситуации с коронавирусом. Но мы проводим огромную работу, чтобы помочь людям устроиться на постоянное место. С начала года были трудоустроены около 160 тысяч человек. Основной поток трудоустройства начался именно в осенние месяцы", – сказала заммэра.

По словам Раковой, с начала осени столичные службы помогли трудоустроиться 85 тысячам человек. Кроме того, на поддержку безработных в период первой волны коронавируса столичные власти выделили более 15 миллиардов рублей, обеспечив пособие от 19 500 до 25 500 рублей. Это позволило людям легче перенести сложный период.

"Бывает, что людям трудно искать работу самостоятельно, даже когда есть вакансии. Я советую обращаться за помощью к карьерным консультантам в службу занятости. Важно, чтобы человек ощущал поддержку при поиске работы. В современном мире с быстрым ростом цифровых технологий надо овладеть практикой поиска работы, надо понимать, где и как искать работу, надо сделать свое резюме привлекательным для работодателя", – посоветовала Ракова.

Как сообщалось, служба занятости помогла найти работу в ноябре этого года свыше 20 тысячам соискателей, что в два раза превышает показатели за ноябрь 2019 года. При этом популярными направлениями стали сфера IT, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

Получить квалифицированную помощь по поиску работы москвичи могут в 56 отделах центра занятости населения "Моя работа".