В Москве запустили проект по трудоустройству выпускников вузов и колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве запустили проект "Первая работа", который нацелен на помощь в трудоустройстве молодым специалистам, окончившим вузы и колледжи. Реализацией проекта занимается центр занятости населения "Моя работа". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Главная цель проекта "Первая работа" – создать площадку для эффективного взаимодействия мотивированных молодых специалистов и работодателей. Предприятия смогут получить перспективного сотрудника с наиболее подходящими компетенциями и навыками, а для молодежи это уникальная возможность воспользоваться помощью государства при первом трудоустройстве", – сказано в сообщении.

Директор центра занятости Роман Шкут рассказал, что с начала года уже трудоустроено около 1 200 выпускников. При этом в приоритете организации – предоставление квотируемые рабочих мест.

"Благодаря новому проекту "Первая работа" еще три тысячи выпускников смогут трудоустроиться по специальности в самое ближайшее время. Это уникальная возможность для молодых специалистов начать карьеру в государственном секторе", – поделился директор.

В проекте уже участвуют более 300 компаний, которые предлагают работу по 30 направлениям с минимальной зарплатой в 30 тысяч рублей.

Отмечается, что организации, численность работников которой превышает 100 человек, обязаны принимать на работу два процента кандидатов из числа молодежи. Это регламентируется законом города Москвы "О квотировании рабочих мест". Так, в подведомственных организациях правительства города для молодежи предусмотрено порядка 3 тысяч рабочих мест.

Центр занятости при этом берется помочь выпускнику в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Сотрудники организации перед тем, как представить молодого специалиста, сначала проводят тестирование, помогают с самопрезентацией. Сопровождать соискателя специалисты центра будут на всех этапах поиска работы и трудоустройства.

Стать участником проекта может любой выпускник вуза или колледжа в возрасте от 18 до 26 лет. Он должен быть гражданином России и не иметь опыта работы и трудовой книжки. Для этого соискателю необходимо заполнить заявку или создать резюме и отправить его на почту: firstjob@social.mos.ru.

Также центр занятости предлагает выпускникам консультации карьерных экспертов. Получить их можно, оставив заявку на mos.ru или придя в центр занятости, расположенный по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1.

Ранее сообщалось, что работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью, следует из проекта Минтруда. Брать их на работу необходимо будет в срок до полугода с момента создания рабочих мест для них. Также работодатели должны будут соблюсти квоту для людей с инвалидностью, которая будет зависеть от общего числа сотрудников.

