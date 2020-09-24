Интенсив по менеджменту проведут для молодежи Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В детском технопарке "Вертикальный взлет" откроется "Школа управляющих" для молодежи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Для участия в программе будут отобраны 200 претендентов. В процессе обучения ребята получат актуальные знания, соответствующие последним тенденциям в менеджменте, и смогут применить их на практике во время стажировки", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Бесплатная программа рассчитана на девять недель. Курс разбит на семь тематических блоков, в рамках которых участники смогут познакомиться с основами построения бизнеса и получат возможность пройти стажировку в одной из 25 крупных столичных компаний. Лучшим выпускникам предложат работу.

В конце курса студенты сдадут квалификационный экзамен, по результатам которого отберут лучших. Им вручат свидетельство государственного образца, которое может пригодится при трудоустройстве или при поступлении в вуз. Оно действительно на всей территории России.

"Работодатели доверяют таким документам, поскольку они выдаются учебными заведениями, которые прошли государственную аттестацию и получили образовательную лицензию", – пояснили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

Для поступления в школу нужно пройти конкурсный отбор. Заявку на участие можно подать до 28 сентября на официальном сайте технопарка. Занятия будут проходить с 2 октября по 28 декабря в очном формате. Учебный процесс организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных мер безопасности.

В Москве функционируют 18 детских технопарков. Они сотрудничают с 36 образовательными организациями и 78 индустриальными партнерами. Выпускники отдельных технопарков могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена.