Интенсив по менеджменту проведут для молодежи Москвы

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В детском технопарке "Вертикальный взлет" откроется "Школа управляющих" для молодежи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Для участия в программе будут отобраны 200 претендентов. В процессе обучения ребята получат актуальные знания, соответствующие последним тенденциям в менеджменте, и смогут применить их на практике во время стажировки", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Бесплатная программа рассчитана на девять недель. Курс разбит на семь тематических блоков, в рамках которых участники смогут познакомиться с основами построения бизнеса и получат возможность пройти стажировку в одной из 25 крупных столичных компаний. Лучшим выпускникам предложат работу.
В конце курса студенты сдадут квалификационный экзамен, по результатам которого отберут лучших. Им вручат свидетельство государственного образца, которое может пригодится при трудоустройстве или при поступлении в вуз. Оно действительно на всей территории России.
"Работодатели доверяют таким документам, поскольку они выдаются учебными заведениями, которые прошли государственную аттестацию и получили образовательную лицензию", – пояснили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.
Для поступления в школу нужно пройти конкурсный отбор. Заявку на участие можно подать до 28 сентября на официальном сайте технопарка. Занятия будут проходить с 2 октября по 28 декабря в очном формате. Учебный процесс организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных мер безопасности.
В Москве функционируют 18 детских технопарков. Они сотрудничают с 36 образовательными организациями и 78 индустриальными партнерами. Выпускники отдельных технопарков могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена.
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