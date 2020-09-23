Инженеры и преподаватели проведут для столичных школьников вебинары и онлайн-лекции

17:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С 24 сентября инженеры-конструкторы и преподаватели вузов начнут проводить для столичных школьников вебинары и онлайн-лекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.
В ведомстве рассказали, что учащимся расскажут о лабораториях робототехники и микроэлектронике, современных адаптивных технологиях, проектировании вычислительных узлов, арифметической операции сложения и многом другом.
Первая лекция "Лаборатория интеллектуальных технологий" состоится в четверг в 14:00. В этот же день в 15:00 ученикам столичных школ представят маркетинговую стратегию по продвижению продукта. На следующий день в 12:00 пройдут занятия "Московские каникулы в МГУПП".
В этот же день в 16:00 состоится лекция "Древние обитатели морских глубин и их захоронения". А на следующий день в 16:05 детям расскажут о необычных заданиях по химии. В понедельник, 28 сентября, все желающие смогут посетить мастер-классы по 3D-моделированию и прототипированию.
В этот же день ребятам расскажут о различных интегрированных системах, в которых применяется техническое зрение. На следующий день пройдет виртуальная экскурсия по ферме 3D-принтеров. В 16:00 юным москвичам расскажут о самых ярких свойствах фенола.
В среду, 30 сентября, специалисты вместе с учащимися рассмотрят вопросы проектирования вычислительных узлов и посетят виртуальную экскурсию по лаборатории AR-технологий. Участникам расскажут о применении технологий при создании виртуальных двойников реального производства.
Ранее сообщалось, что карьерный онлайн-форум для студентов "Практикуй!" пройдет в столице с 26 по 28 сентября. Молодым участникам дадут практические советы для начала трудовой деятельности. На мероприятии выступят HR-специалисты ведущих московских и международных компаний. Кроме того, учащиеся смогут оценить возможности в интересующей сфере.
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