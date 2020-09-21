Онищенко озвучил опасность четырехдневной рабочей недели в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, в чем, по его мнению, состоит главная опасность введения четырехдневной рабочей недели в стране. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По мнению эксперта, из-за недостаточно развитой индустрии отдыха дополнительный выходной спровоцирует рост алкопотребления.
"Это вредно с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния", – заявил Онищенко.
По словам депутата, жители страны чаще предпочитают проводить выходные пассивно, "лежа на диване". Кроме того, важным противопоказанием для введения четырехдневной рабочей недели Онищенко назвал сложную экономическую ситуацию в РФ.
Как ранее заявил эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян, в России в ближайшее время на новый порядок работы не перейдут. По словам специалиста, к этому не готовы ни работодатели, ни сами сотрудники.
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