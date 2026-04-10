Двое рабочих погибли на строительном объекте в Москве

Двое рабочих погибли на строительном объекте, расположенном на шоссе Энтузиастов в Москве, из-за падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На месте происшествия работу полиции контролирует первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.

Ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося, взяли над контроль в ведомстве.

Ранее в Москве двое рабочих погибли при падении стройматериалов с высоты. Инцидент произошел на строительной площадке на Верейской улице. По факту случившегося начата проверка.

