10 апреля, 14:01
Двое рабочих погибли на строительном объекте в Москве
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двое рабочих погибли на строительном объекте, расположенном на шоссе Энтузиастов в Москве, из-за падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
На месте происшествия работу полиции контролирует первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.
Ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося, взяли над контроль в ведомстве.
Ранее в Москве двое рабочих погибли при падении стройматериалов с высоты. Инцидент произошел на строительной площадке на Верейской улице. По факту случившегося начата проверка.
