Два человека пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два работника субподрядной коммерческой организации получили травмы после обрушения строительных лесов у нежилого здания в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в Старопименовском переулке. В настоящее время мужчины находятся в медучреждении.

Выяснение всех обстоятельств и причин инцидента взяла на контроль Тверская межрайонная прокуратура, добавили в ведомстве.

Ранее строительные леса, приставленные к зданию, находившемуся на реконструкции, загорелись на Оленьем Валу. Спасатели оперативно эвакуировали 10 человек. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

До этого рабочий погиб в Ростовской области в результате обрушения конструкций на шахте "Шерловская-Наклонная". ЧП произошло при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров. Возбуждено уголовное дело.