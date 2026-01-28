Форма поиска по сайту

28 января, 17:50

Общество

Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам

Фото: kremlin.ru

Девять россиянок получили звание "Мать-героиня". Данный указ был подписан Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале, где размещаются нормативно-правовые акты.

Уточняется, что женщины получили звание за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В списке – Раисат Айдиева и Бурлият Меджидова из Дагестана, Ольга Булычева из Красноярского края, Хадижат Дзахкиева из Ингушетии, Светлана Кибакова из Мордовии, Ольга Лобова из Москвы, Людмила Маковецкая из Оренбургской области, Евгения Носова из Ростовской области и Фаназия Такалова из Башкортостана.

Ранее депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект о расширении социальных гарантий для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Теперь россиянки, родившие или воспитавшие 10 и более детей, будут уравнены в социальных гарантиях с героями труда.

В перечень льгот войдет оказание медицинской помощи и бесплатное зубопротезирование, освобождение от оплаты коммунальных услуг, право на бесплатное получение земельного участка в собственность и первоочередное обеспечение строительными материалами. Выплата будет ежегодно индексироваться и осуществляться Соцфондом РФ.

Для вышедших на пенсию матерей-героинь предусмотрена дополнительная выплата в размере 36,5 тысячи рублей. Также женщины получат право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование в рамках национального проекта "Кадры".

