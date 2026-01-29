Форма поиска по сайту

Стоимость золота впервые превысила 5,4 тысячи долларов

Фото: ТАСС/AP/Matthias Schrader

Стоимость февральского фьючерса на золото впервые в истории поднялась выше 5,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

Цена драгметалла преодолела историческую отметку в 00:53 по московскому времени. Она увеличилась на 3,13% – до 5 405 долларов за тройскую унцию. После этого стоимость золота продолжила умеренный рост, поднявшись до 5 410 долларов.

Ранее сообщалось, что биржевая цена серебра увеличилась более чем на 3%. Впервые в истории она превысила отметку 100 долларов за тройскую унцию.

Более того, драгметалл появился на торгах на Петербургской бирже. Его можно покупать и продавать в секции "Металлы и сплавы".

Стоимость золота превысила 5 тыс долларов за тройкую унцию

