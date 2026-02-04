МИД РФ выразил готовность к военным контрмерам после истечения ДСНВ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва готова к военно-техническим контрмерам для купирования возможных угроз после истечения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сказано в заявлении на сайте МИД РФ.

Как отметило ведомство, Россия исходит из того, что стороны договора больше не связаны его положениями и свободны в выборе дальнейших шагов.

"С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении", – пояснили дипломаты.

При этом МИД обратил внимание, что Москва остается открыта к поиску политико-дипломатических путей стабилизации стратегической ситуации на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений.

В ведомстве добавили, что после истечения ДСНВ Россия будет действовать, основываясь на военной политике США. Вашингтон преднамеренно не ответил на предложение Москвы по лимитам договора, подчеркнуло министерство, назвав подход Штатов к ситуации ошибочным.

МИД добавил, что РФ намерена выстраивать собственную линию в сфере СНВ.

Действие ДСНВ истечет 5 февраля. Владимир Путин пообещал, что РФ будет еще год придерживаться ограничений, заложенных договором. Однако эта мера будет жизнеспособна лишь в том случае, если США поступят аналогичным образом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что мир станет более опасным, если ДСНВ прекратит свое действие. Он напомнил, что время, необходимое для продления договора, сокращается "как шагреневая кожа".