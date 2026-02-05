Форма поиска по сайту

01:29

Безопасность

Россиян предупредили о популярных мошеннических схемах к 14 февраля

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

В преддверии 14 февраля мошенники активизируют схемы обмана, используя романтические настроения граждан. Об этом в интервью РИА Новости рассказала член союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина Евгения Сабитова.

По ее словам, одна из самых распространенных схем обмана – это фейковые доставки цветов или подарков. Мошенники, представляясь курьерами, запрашивают у жертвы СМС-код якобы для подтверждения заказа. В действительности этот код открывает им доступ к банковским счетам или учетной записи на портале "Госуслуги".

Другая популярная уловка – создание сайтов-однодневок с якобы выгодными акциями на букеты, шоколад и подарки. После оплаты фейкового заказа злоумышленники получают доступ к данным банковской карты своей жертвы.

Эксперт отмечает, что подобные атаки повторяются каждый год, достигая пика за неделю до праздника и они уже привели к значительным финансовым потерям среди россиян.

Юрист рекомендует проявлять особую бдительность при онлайн-покупках и не разглашать коды подтверждения третьим лицам.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали предлагать списать долги через МФЦ. Они рассылают гражданам предложения со ссылками, перейдя по которым пользователь попадает на фишинговый сайт.

В МВД РФ подчеркнули, что никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует.

Мошенники активизировались перед Днем святого Валентина

