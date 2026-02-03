Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 10:00

Происшествия

МВД выявило хищение более 1 млрд руб на выплатах за средства реабилитации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, похитившей более 1 миллиарда рублей на компенсационных выплатах за технические средства реабилитации. Об этом заявил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"<…> изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке лицами с ограниченными возможностями технических средств реабилитации, представляли их в структурные подразделения региональных отделений социального фонда для получения компенсационных выплат", – приводит слова Курносенко ТАСС.

По его словам, такие факты хищения создают сложность в нормальном обеспечении граждан средствами реабилитации. В связи с преступлением возбуждены и расследуются 19 уголовных дел. По аналогичным фактам дела заведены в Московском регионе и Тюменской области.

Ранее в Москве мошенники похитили у страховых компаний свыше 60 миллионов рублей. Организованная преступная группа воспользовалась вредоносным ПО и методами социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам агентов страховых компаний. В результате они оформляли страховые продукты на третьих лиц и незаконно присваивали страховые премии.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика