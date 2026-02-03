МВД выявило хищение более 1 млрд руб на выплатах за средства реабилитации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, похитившей более 1 миллиарда рублей на компенсационных выплатах за технические средства реабилитации. Об этом заявил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"<…> изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке лицами с ограниченными возможностями технических средств реабилитации, представляли их в структурные подразделения региональных отделений социального фонда для получения компенсационных выплат", – приводит слова Курносенко ТАСС.

По его словам, такие факты хищения создают сложность в нормальном обеспечении граждан средствами реабилитации. В связи с преступлением возбуждены и расследуются 19 уголовных дел. По аналогичным фактам дела заведены в Московском регионе и Тюменской области.

