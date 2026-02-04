ГАИ предупредила водителей об участившихся случаях появления лосей у дорог

В Подмосковье на запись видеокамеры попал лось, который "ожидал" автобус на остановке, а затем даже попытался зайти в общественный транспорт, передает Госавтоинспекция России в мессенджере MAX.

В связи с участившимися случаями появления диких животных на дорогах автомобилистам рекомендовали быть внимательнее.

Как объяснил в беседе с Агентством "Москва" биолог Павел Глазков, лосей привлекает соль, используемая для посыпки дорог и тротуаров. Так как натрий необходим для поддержания мышечного тонуса и выносливости.

"В составе противогололeдных материалов действительно есть поваренная соль, которая привлекает лосей, но параллельно в реагентах есть вещества, опасные для здоровья и даже жизни животных", – отметил он.

Кроме соли, лоси выходят на дороги и в города из-за особенностей городской среды, так как дороги пересекают их естественные маршруты, а в городских зонах, где охота запрещена, животные не находят естественных источников натрия. Чаще всего лоси появляются ночью, когда меньше людей и машин. Глазков также призвал жителей быть предельно внимательными, потому как лось может быть опасен. Если человек нарушит его личное пространство, животное может нанести смертельный удар копытом.

В таких случаях следует доложить специальным службам, которые аккуратно выдворяют животных в лес или усыпляют с помощью снотворного и транспортируют в безопасное место.

Ранее жителям Камчатки удалось запечатлеть на видео миграцию диких северных оленей. После окончания брачного периода они переходят к горным хребтам.

Эти уникальные и уязвимые животные занесены в Красную книгу России. Стадо, которое обитает в Кроноцком заповеднике, является единственным крупным скоплением северных оленей, которые остались на Камчатке.