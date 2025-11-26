В пригороде Благовещенска охотоведы сняли рысь с дерева

Фото: телеграм-канал "Управление по охране животного мира Амурской области"

Сотрудники амурского охотнадзора сняли рысь с дерева в центре села Чигири Благовещенского района, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

Как объяснили эксперты, дикие животные в зимний период редко заходят на территории населенных пунктов, чтобы поохотиться на кошек и псов. Несмотря на это, стая уличных собак может загнать такого хищника на дерево, что и случилось в Чигирях, отметили специалисты.

Из-за шума и постоянного движения в центре села, рысь не смогла расслабиться и самостоятельно слезть с веток. Так животное просидело на дереве более суток.

В связи с этим было принято решение об отлове. Сначала рысь усыпили снотворным, а после вывезли за пределы села, подальше от людей. Охотоведы также проследили за состоянием животного после пробуждения. Хищница отправилась в места своего обитания.

Ранее в ТиНАО в Москве фотоловушка засняла редкую лесную куницу. Животное заметили, когда оно осматривало свои охотничьи угодья. Увидеть этот вид куниц днем – редкость. Зверек ведет ночной и сумеречный образ жизни. На кадрах заметно, что куница ведет себя осторожно.