Фотоловушка в ТиНАО сняла редкую лесную куницу

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

В ТиНАО фотоловушка зафиксировала редкую лесную куницу, сообщается в телеграм-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Животное заметили, когда оно осматривало свои охотничьи угодья. Увидеть этот вид куниц днем – редкость. Зверек ведет ночной и сумеречный образ жизни. На кадрах заметно, что куница ведет себя осторожно.

Охотничий участок есть у каждой особи. Животные ревностно охраняют свои территории. За одну ночь обхода куница может пройти свыше 10 километров.

Основу рациона этих животных составляют грызуны, птицы и насекомые. Также в летний и осенний сезоны куницы питаются ягодами.

Несмотря на то что животные преимущественно находят свою добычу на земле, они очень быстрые. Если куница охотится на белку, то она с легкостью преодолевает расстояние в 4 метра между ветвями деревьев.

Ранее фотоловушка сняла редкого водяного оленя на самом южном острове России – Фуругельма в Приморье. Животное зафиксировали на территории Дальневосточного морского заповедника. Предположительно, олень смог добраться до острова вплавь, спасаясь от хищников.