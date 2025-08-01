Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Редкий водяной олень обнаружен на самом южном острове России – Фуругельма в Приморье, сообщает нацпарк "Земли леопарда".

Самца копытного зафиксировала фотоловушка парка на территории Дальневосточного морского заповедника. Предполагается, что животное могло добраться до острова вплавь, спасаясь от хищников.

"Как можно догадаться по названию вида, водяной олень много времени проводит у воды – там он добывает себе пищу. Естественно, к такой стратегии кормодобывания прилагаются хорошие плавательные навыки", – заявили специалисты парка.

Более того, они добавили, что следы водяного оленя были найдены еще и в бухте Северной. Вскоре удалось заснять и самку.

Ранее этих животных наблюдали на границе КНДР и КНР. Впервые на территории нацпарка "Земля леопарда" в Хасанском округе Приморья водяного оленя обнаружили в 2019 году. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые называют климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой и рост численности – популяция в регионе насчитывает около 300 особей.

Эксперты отметили, что появление водяного оленя на острове безопасно как для местной экосистемы, так и для самого зверя. Кроме того, этот вид занесен в Красную книгу Приморского края.

До этого сообщалось о необыкновенно умной косатке, которая научила своих сородичей нападать на проплывающие мимо корабли. Морская банда орудовала в водах Европы. За последние пять лет животные успели потопить шесть судов. Последнее нападение зафиксировали 21 июля у берегов Страны Басков.

