Telegraph: косатки нападают на корабли в прибрежных водах Европы

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В прибрежных водах Европы косатки продолжают атаковать суда, потопив за последние пять лет шесть кораблей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Telegraph.

Последнее нападение было зафиксировано 21 июля у берегов Страны Басков. Там испанские спасатели выручили двух моряков с атакованного корабля.

Ученые считают, что причиной агрессивного поведения животных могла стать травма, полученная самкой по кличке Белая Глэдис. По их мнению, именно она научила своих сородичей атаковать корабли после того, как сама пострадала от лодки или браконьерских сетей.

Первые подобные инциденты были зарегистрированы в 2020 году, когда в период с мая по сентябрь в районе Гибралтара произошло 29 инцидентов. Сейчас же хищники подплывают к берегам Франции и Испании. Эксперты выражают опасения, что в дальнейшем косатки могут появиться и у британских берегов.

Ранее в Бенгальском заливе голубой марлин утянул рыбака в воду. Чодапалли Ерайя, житель деревни Пудимадака в индийском штате Андхра-Прадеш, ловил рыбу с тремя знакомыми на моторной лодке в 15 милях от берега.

Он поймал марлина длиной 5 метров и весом 800 килограммов, но не смог удержать его, и рыба утянула мужчину на дно. После этого товарищи больше не видели Ерайя. Теперь он считается пропавшим без вести.