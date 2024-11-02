Акула оторвала ногу 61-летнему серферу на Гавайях

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Акула атаковала 61-летнего серфера с острова Мауи на Гавайях и оторвала ему ногу. Об этом пишет RT со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным органов местного управления, инцидент произошел утром 1 ноября. Прибывшие к месту ЧП правоохранители зафиксировали, что была оторвана правая нога чуть ниже колена. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в медицинский центр.

В данный момент на работу пляжа, где произошло нападение, введено ограничение.

Схожий инцидент с нападением акулы произошел ранее на Мальдивах. Хищная рыба укусила мужчину, который находился в водах атолла Нуну. По информации СМИ, пострадавшему необходима долгая реабилитация.

До этого серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии получила 29-летняя девушка. Она потеряла много крови. На помощь пострадавшей пришла врач-ветеринар. Она наложила девушке жгут для остановки кровотечения. После этого ее госпитализировали в больницу Святого Винсента.