"Известия": мужчина чуть не лишился ноги после нападения акулы на Мальдивах

Фото: телеграм-канал "112"

Акула укусила мужчину, который находился в водах атолла Нуну на Мальдивах, за ногу. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам источника издания, пострадавшему необходима долгая реабилитация. По предварительным данным, мужчина отдыхал в отеле Mӧvenpick. Однако, как уточнили представители отеля, они не знают о произошедшем.

"Нам нечего комментировать, так как нам не поступало никаких сообщений о нападении акулы на человека", – подчеркнули в отеле.

В свою очередь, пресс-секретарь российского посольства в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике Герман Федоров рассказал, что от граждан РФ обращений по поводу нападения акул нет. Такую информацию представил также почетный консул РФ на Мальдивах Али Фаузи.

Ранее сообщалось, что девушка получила серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии. 29-летняя Лорен О'Нил получила травмы правой ноги и потеряла много крови. На помощь пострадавшей пришла врач-ветеринар. Она наложила девушке жгут для остановки кровотечения. После этого пострадавшую госпитализировали в больницу Святого Винсента.

