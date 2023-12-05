Акула растерзала женщину во время ее медового месяца на Багамских островах

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На острове Нью-Провиденс, который расположен на Багамских островах, акула растерзала женщину во время ее медового месяца. Об этом сообщает WCVB-TV.

По информации телевидения, 44-летняя женщина из американского Бостона, штат Массачусетс, вышла замуж 3 декабря, на следующий день она захотела покататься на падлборде рядом с отелем Sandals Royal Bahamian Resort. В 1,5 километра от берега на нее напала акула, укусив за бок, бедро и руку.

На помощь подъехал спасатель, который вытащил женщину на берег. Ей провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти пострадавшую не удалось.

Представители отеля выразили свои искренние соболезнования родственникам погибшей.

"Мы поддерживаем с ними тесный контакт и оказываем им поддержку в это трудное время", – добавили в Sandals Resorts.

Ранее акула напала на женщину у пляжа Бичпорта в Австралии и прокусила ей бедро. Акула сначала укусила женщину за ногу, а затем атаковала ее еще раз. На месте укуса образовалась большая рваная рана. Выбраться из воды женщине помогли другие купающиеся. Работники пляжа оказали пострадавшей первую помощь до прибытия врачей.



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