Акула набросилась на женщину и прокусила ей бедро в Австралии

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Акула напала на женщину и прокусила ей бедро у пляжа Бичпорта в Австралии. Об этом пишет ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел 2 октября. Акула сначала укусила женщину за ногу, а затем атаковала ее еще раз. На месте укуса образовалась большая рваная рана, рассказал изданию мужчина, работавший на пристани во время случившегося.

Выбраться из воды женщине помогли другие купающиеся, сказано в сообщении. Они и работники пляжа оказали пострадавшей первую помощь до прибытия врачей. Ее госпитализировали с серьезными травмами.

Добавляется, что местные жители были шокированы произошедшим, потому что до этого они ни разу не видели акул у берегов Бичпорта. Владельцы судов и рыбаки сейчас ищут животное.

В сентябре гражданка Египта пострадала в результате нападения акулы на побережье города Дахаб на Синайском полуострове. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее состояние удалось стабилизировать.

До этого пятидесятилетняя женщина попала в больницу после нападения акулы на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс. Ее состояние оценивалось как критическое. Департамент парков и зон отдыха города, в свою очередь, подчеркнул, что нападения акул на данном пляже редки.

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