Жительница Египта пострадала в результате нападения акулы у побережья Дахаба

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Гражданка Египта пострадала в результате нападения акулы на побережье города Дахаб на Синайском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства окружающей среды страны.

В заявлении ведомства указано, что женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее состояние удалось стабилизировать. В связи с произошедшим один из городских пляжей был закрыт.

Отмечается, что министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад поручила сформировать комиссию для оценки ситуации и выяснения причин ЧП, а также создать группу, которая сможет искать акулу на побережье.

Ранее очевидец по имени Сергей рассказал о нападении акулы на человека в Египте. По его словам, инцидент произошел на курорте Дахаб, который расположен на востоке Синайского полуострова.

Акула укусила женщину за руку, после чего пострадавшую госпитализировали, отметил он. Мужчина поделился, что сначала заметил, как персонал отеля выносит женщину на руках, однако никаких ранений он не увидел. После этого местные жители пытались поймать акулу, но этого не произошло.



Акула напала на человека в Египте