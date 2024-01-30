Тупорылая акула впервые за 15 лет напала на человека в Сиднейской гавани – СМИ

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Девушка получила серьезные травмы при нападении тупорылой акулы в Сиднейской гавани в Австралии. Об этом сообщает 9News.

По данным издания, инцидент произошел вечером 29 января. Акула напала на 29-летнюю Лорен О'Нил. В результате нападения девушка получила травмы правой ноги и потеряла много крови.

На помощь пострадавшей пришла врач-ветеринар, которая по счастливой случайности оказалась рядом. Она наложила девушке жгут для остановки кровотечения. После этого пострадавшую госпитализировали в больницу Святого Винсента.

В связи с произошедшим местные власти рекомендовали держаться подальше от гавани до дальнейшего уведомления.

Нападение акулы на человека в Сиднейской гавани стало первым за последние 15 лет. В 2009 году тупорылая акула напала на водолаза австралийского ВМФ около военно-морской базы.

Тупорылая акула, или акула-бык, считается одной из самых опасных для человека. Вид обитает в пресной воде и часто встречается в субтропических водах восточной части Тихого океана и в юго-западной части Индийского океана у южного побережья Австралии.

До этого акула растерзала женщину во время ее медового месяца на Багамских островах. 44-летняя женщина вышла замуж 3 декабря, на следующий день она захотела покататься на падлборде рядом с отелем Sandals Royal Bahamian Resort. В 1,5 километра от берега на нее напала акула, укусив за бок, бедро и руку.

