Трехметровая акула-людоед напала на мужчин на месте съемок фильма "Челюсти"

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Трехметровая белая акула, известная также как акула-людоед, напала на двух мужчин, занимавшихся сапсерфингом в США, сообщает Surfer Magazine.

Инцидент произошел на пляже в городе Истхэм, штат Массачусетс. Мужчины плавали на досках с веслами недалеко от места съемок фильма Стивена Спилберга "Челюсти". Один из серферов Рэй Траутс рассказал, что стоял на доске, когда заметил хищную рыбу. Акула плыла рядом с его двоюродным братом, Питом Эмондом.

По словам мужчины, в какой-то момент акула повернулась на бок, будто пытаясь схватить Эмонда за ногу. Траутс предупредил брата, что его преследует акула, и погрузил весло в воду позади хищницы. Тогда та резко повернулась на него.

"Я кричал Питу, чтобы он уходил и выбирался на берег, а акула кружила позади меня, очень агрессивная и возбужденная", – добавил мужчина.

Спустя некоторое время серферам удалось выбраться на сушу. Они не получили никаких травм, однако были потрясены. По словам мужчин, они видели сотню белых акул во время серфинга, однако этот случай стал самым волнующим.

В октябре акула напала на женщину у пляжа Бичпорта в Австралии и прокусила ей бедро. Акула сначала укусила женщину за ногу, а затем атаковала ее еще раз. На месте укуса образовалась большая рваная рана.

Выбраться из воды женщине помогли другие купающиеся. Они и работники пляжа оказали пострадавшей первую помощь до прибытия врачей. Ее госпитализировали с серьезными травмами.

В сентябре гражданка Египта пострадала в результате нападения акулы на побережье города Дахаб на Синайском полуострове. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее состояние удалось стабилизировать.

До этого пятидесятилетняя женщина попала в больницу после нападения акулы на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс. Ее состояние оценивалось как критическое. Департамент парков и зон отдыха города, в свою очередь, подчеркнул, что нападения акул на данном пляже редки.

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