Рыбаки поймали в Приморье редкую тропическую рыбу

Видео: телеграм-канал "Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока"

Рыбаки поймали в бухте Анна в Приморье спинорога, который обычно плавает в тропических или субтропических водах. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока".

Рыба-триггер зачастую встречается в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Она обитает в коралловых рифах на мелководье, но некоторые виды, например океанический спинорог, могут вести пелагический образ жизни.

При этом чаще всего рыбаки могут заметить спинорогов в Индо-Тихоокеанском регионе, Красном море и у восточного побережья Африки. Также они водятся в западной и восточной частях Атлантического океана, а серого спинорога видели даже в Средиземном море.

Ранее в Бенгальском заливе рыбака утянул в воду голубой марлин. Вместе с тремя знакомыми мужчина отплыл на моторной лодке на 15 миль от берега и забросил снасти. После этого он поймал рыбу, однако удержать ее смог, в результате чего марлин утянул его на дно. Теперь рыбак считается пропавшим без вести.