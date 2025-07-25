25 июля, 20:23Регионы
Рыбаки поймали в Приморье редкую тропическую рыбу
Рыба-триггер зачастую встречается в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Она обитает в коралловых рифах на мелководье, но некоторые виды, например океанический спинорог, могут вести пелагический образ жизни.
При этом чаще всего рыбаки могут заметить спинорогов в Индо-Тихоокеанском регионе, Красном море и у восточного побережья Африки. Также они водятся в западной и восточной частях Атлантического океана, а серого спинорога видели даже в Средиземном море.
Ранее в Бенгальском заливе рыбака утянул в воду голубой марлин. Вместе с тремя знакомыми мужчина отплыл на моторной лодке на 15 миль от берега и забросил снасти. После этого он поймал рыбу, однако удержать ее смог, в результате чего марлин утянул его на дно. Теперь рыбак считается пропавшим без вести.
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