"Рыбу судного дня" выбросило на дикое западное побережье Тасмании

Фото: Sybil Robertson

Редкая рыба-весло, известная еще как "рыба судного дня", оказалась выброшена на пляж Оушен-Бич западного побережья Тасмании. Об этом сообщает издание The Guardian.

Рыбу обнаружила местная жительница Сибил Робертсон во время прогулки. Девушка опубликовала фото необычной находки в социальных сетях. Робертсон отметила, что нашла рыбу в хорошем состоянии, однако позже голову утащили, а тело повредили птицы.

Рыба-весло является одной из самых длинных в океане. При этом в легендах ее принято связывать с бедами.

В свою очередь, доцент Университета Тасмании Невилл Барретт рассказал, что эти рыбы живут в открытом океане на глубине 150–500 метров, поэтому люди видят их довольно редко.

До этого "рыбу судного дня" замечали в Мексике. Ее выбросило на пляж мексиканского курортного города Кабо-Сан-Лукас. Находку обнаружили двое серферов, когда она была еще жива. При этом у рыбы отсутствовала часть хвоста.

Спортсмены, посчитав, что на берег сельдяной король попал после столкновения с другим морским хищником, перенесли его обратно в воду. Дальнейшая судьба рыбы неизвестна.