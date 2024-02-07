Окруженные льдом косатки около острова Хоккайдо могли вырваться из ловушки – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Косатки, оказавшиеся в ледяной ловушке около японского острова Хоккайдо, вероятно, могли вырваться из нее. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителя местной администрации.

Собеседник агентства рассказал, что утром с помощью бинокля осмотрел место и не обнаружил млекопитающих.

"В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться", – отметил он.

При этом телеканал NHK не уверен в том, что косатки могли спастись. В эфире пояснили, что, несмотря на смещение льдов на юг, акватория по-прежнему покрыта ими.

Ситуация, при которой косатки оказались в ледяной ловушке, является достаточно редкой, сообщил РИА Новости специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников. Он предположил, что хищники могут продержаться на участке до смены ветра, поскольку ледовое покрытие там не сплошное.

Стаю хищников из 16–17 особей в ледовой ловушке в водах Японии заметили накануне. Эксперты предполагали, что спасти косаток можно с помощью ледокола, который, оказавшись в районе инцидента, освободил бы им путь.

Помощь в спасении млекопитающих Японии уже предложила российская сторона. Росрыболовство направило в министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии соответствующий запрос, однако пока не получило обратной связи.

Косатки занесены в Красную книгу России. Гибель хищников, попавших в ловушку, может сказаться на их популяции, предупреждали эксперты.

