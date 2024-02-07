В МИД РФ заявили об отсутствии реакции Японии на предложение о помощи в спасении косаток

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Япония пока не отреагировала на предложение Росрыболовства о готовности оказать помощь в спасении косаток, оказавшихся в ледяной ловушке у острова Хоккайдо. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона ранее направила соответствующую инициативу в министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии.

"Также я могу подтвердить, вот буквально перед эфиром (в посольстве России в Токио) подтвердили, что по дипломатическим каналам продублировали это письмо, оно передано японской стороне, но реакции пока нет", – заявила дипломат.

Как сообщалось ранее, в ледяной ловушке около японского острова оказались 16–17 особей. По информации СМИ, во второй половине дня млекопитающие исчезли под водой. Предполагалось, что они могли умереть.

Эколог Дмитрий Лисицын заявлял, что косатки могли оказаться в водах Японии, приплыв из РФ. По его словам, млекопитающие обитают только в Охотском море.